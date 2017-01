Sacre d’Iris Mittenaere : "Une Ch'tie lilloise Miss Univers mes Biloutes!" se réjouit Dany Boon

Née à Lille, dans le nord de la France, l'étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans avait été élue Miss France 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais 2015. Elle est la deuxième Française couronnée Miss Univers, six décennies après la Lorraine Christiane Martel, sacrée en 1953.





Elle a été élue lundi après plus de trois heures de show devant Miss Haïti, Raquel Pelissier, et Miss Colombie, Andrea Tovar. Lors du dernier round de questions, au moment où six candidates étaient encore en lice, Iris Mittenaere a notamment fait un plaidoyer pour l'ouverture des frontières. "Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus sur nos voisins", a-t-elle déclaré à l'animateur qui l'interrogeait sur la crise des migrants en Europe.