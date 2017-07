"Saffie, nous pensons à toi bébé" : l'hommage d'Ariana Grande à la plus jeune victime de l'attentat de Manchester pour son anniversaire

Elle poursuit son "Dangerous Woman Tour" de l'autre côté de l'Atlantique. Après l'Europe, Ariana Grande est en Amérique du Sud. Et comme chaque soir, elle salue la ville dans laquelle elle s'arrête sur les réseaux sociaux. Ses posts Twitter et Instagram avaient une résonnance particulière jeudi. Depuis Buenos Aires, la chanteuse américaine a salué la mémoire de Saffie, la plus jeune victime de l'attentat de Manchester. La fillette, tuée par un kamikaze le 22 mai à la sortie d'un concert de son idole, aurait fêté ses 9 ans deux jours plus tôt. "Saffie, nous pensons à toi bébé", a-t-elle écrit dans un court message accompagné d'un emoji gâteau d'anniversaire.