Dans les coulisses de la chute d'Harvey Weinstein : "On l'a viré dans l'heure"

Au sujet de l'affaire à proprement parler, Tarak Ben Ammar ne peut s'exprimer car la société est impliquée dans l'enquête mais il dit avoir eu les preuves des faits. Il l'affirme, lui n'était pas au courant des faits reprochés à Harvey Weinstein. Le cinéma est-il un milieu gangréné par ces abus ? "Personne n'a parlé avant Ashley Judd. Tout le monde est resté silencieux (...) Dans tous les milieux il y a des brebis galeuses et des monstres. Je n'ai jamais entendu ce genre d'accusations, auparavant", dit-il. Mais selon lui, "il y aura un avant Harvey Weinstein et un après. Hollywood ne pourra plus cacher quoique ce soit", analyse l'homme d'affaires.





Il est également revenu sur l'affaire d'une jeune mannequin, Ambra Battilana Guttierez en 2015. Cette ancienne finaliste du concours des Miss Italie accuse Harvey Weinstein de lui a attrapé les seins et tenté de soulever son tee-shirt. Equipée d'un micro par la police, elle a demandé des explications au patron d'Hollywood tandis que celui-ci tentait de l'attirer dans une chambre d'hôtel. Le procureur de New York, Cyrus Vance avait alors décidé de ne pas poursuivre le producteur "fautes de preuves". Mais au sein de La Weinstein Company, cette affaire qui a eu un (petit) echo dans la presse, cela a causé quelques remous : Weinstein a été licencié une première fois . "II y a deux ans, on a viré Harvey Weinstein sur la base deces rumeurs en 2015. Quand le procureur a classé l'affaire, nous l'avons réengagé", confesse Tarak Ben Ammar.