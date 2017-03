Scarlett Johansson et Romain Dauriac : l'actrice demande officiellement le divorce

Un divorce qui s'annonce difficile ? Mardi 7 mars, devant la cour suprême de Manhattan, Scarlett Johansson a confirmé que son mariage avec Romain Dauriac était "définitivement cassé", demandant officiellement le divorce, rapporte Page Six.





Selon le site américain, la star de The Avengers espère également obtenir la garde de leur petite fille de deux ans, Rose Dorothy Dauriac. L'ancien rédacteur en chef de Clarck Magazine y serait fermement opposé et a fait savoir par la voix de son avocat ,Harold Mayerson, qu'il avait l'intention de se battre au tribunal contre la requête de la comédienne. "Il aimerait déménager en France avec sa fille et Mme Johansson se déplace beaucoup", a expliqué l'avocat.