Séparés depuis deux ans, Jennifer Garner et Ben Affleck vont officiellement divorcer

Après deux années de suspense, le couperet vient de tomber : Jennifer Garner et Ben Affleck vont divorcer ! D'après les informations recueillies par le site américain TMZ, les deux acteurs ont tous les deux transmis les documents nécessaires à l’officialisation de leur divorce. Une demande officielle - et des plus amicales à en croire TMZ - qui intervient près de deux ans après l’annonce de leur séparation.