Sera-t-il détrôné dans la spéciale Noël ce soir sur TF1 ? On vous en dit plus sur Christian, le super champion des "12 Coups de midi"

Né en 1964, Christian est un enfant précoce, un "élève à haut potentiel" selon l'Éducation nationale. Il saute une classe, finit l'année scolaire suivante en seulement trois semaines. Puis à 15 ans, il décroche et quitte l'école. "J'étais peut-être un peu trop en avance et du coup insupportable", racontait-il dans l'émission de Thierry Ardisson. Par la suite, il devient - ça ne s'invente pas - "prof de jeu". "Pour le simple loisir dans des hôtels, des MJC et après j'ai pu le faire en classe", dit-il. Échecs, Scrabble... Sa passion le mène même sur le plateau des "Chiffres et des lettres", dont il est toujours le plus grand vainqueur, le seul à avoir remporté les trois épreuves.