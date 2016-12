Serena Williams annonce sur Reddit ses fiançailles avec le co-fondateur du site

"A cette même table, nous nous sommes rencontrés par hasard. Cette fois-ci, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de hasard. C'était un choix. Un genou à terre, il a dit quatre mots et j'ai dit oui", écrit l'ancienne n°1 mondiale. Un message auquel son fiancé a répondu : "Et tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la planète". Plus de 1600 commentaires de félicitations ont déjà été laissés sous ce post. Bon nombre d'internautes s'interrogent sur la date et le lieu de la noce, mais ces informations n'ont pas été dévoilées par les futurs mariés.