Serena Williams enceinte : mais qui est Alexis Ohanian, le papa et star d'Internet ?

Né à Brooklyn en 1983 d’un père Américain originaire d’Arménie et d’une mère allemande, Alexis Ohanian doit son succès à la création du site Reddit lorsqu’il sort de l’université de Virginie, à 22 ans. Accompagné de l’un de ses amis, il lance ce site web communautaire, où les internautes ouvrent des sujets de discussion et publient ce qu’ils estiment être intéressant pour lancer un débat. Particulièrement à la mode chez les accrocs aux séries, où les théories les plus folles y naissent souvent, Reddit est aujourd’hui le septième site aux Etats-Unis, selon The Sun. Il est évalué à près de 500 millions d’euros.





Bien qu’il ait vendu Reddit il y a plus de dix ans, Alexis Ohanian est toujours membre de son conseil d’administration et posséderait une fortune s’approchant des 4 millions d’euros. Un chiffre bien loin des 180 millions de sa future femme (selon Forbes).