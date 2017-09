"Shooter" sur C8 : mais où était passé l'acteur Ryan Phillippe ?

C’est l’histoire d’un beau gosse au destin tourmenté. A la fin des années 1990, le nom de Ryan Phillippe est sur toutes les lèvres à Hollywood. Parce qu’après avoir été révélé par la série On ne vit qu’une fois, où il interprétait un ado gay, il cartonne au cinéma dans le film d’horreur pour ados Souviens-toi l’été dernier. Mais aussi parce qu’il forme un couple aussi sexy que talentueux avec Reese Witherspoon, sa partenaire dans le sulfureux thriller Sex Intentions. Après avoir donné naissance à deux bambins, Ava Elizabeth et Deacon Reese, ils divorcent en 2007. Et vont connaître des destins bien différents.





Tandis que son ex-compagne savoure l’Oscar qu’elle a reçu pour Walk the line, Ryan Phillippe plonge dans un relatif anonymat. Après quelques seconds rôles prestigieux – Gosford Park, Collision, Mémoires de nos pères, La Défense Lincoln – il enchaîne les séries B sans saveur. Avant de décrocher en 2006 le rôle qui relance sa carrière, celui du tireur Bob Lee Swagger dans la série Shooter, l’adaptation d’un roman à succès qui avait déjà fait l’objet d’un film du même nom, en 2007, avec Mark Wahlberg.