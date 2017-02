Sports Illustrated : Christie Brinkley, 63 ans, star de l'édition spéciale "maillots de bain"

Elle a 63 ans, est un ancien mannequin et s'appelle Christie Brinkley. Elle, c'est l'une des stars de l'édition 2017 du célèbre magazine américain Sports Illustrated qui édite chaque année, une édition spéciale "maillots de bain" (Swimsuit Issue). Ce numéro est d'ailleurs une institution aux Etats-Unis, et au-delà, qui cartonne dans les kiosques. L'année de son cinquantenaire, en 2014, il s'était, par exemple, vendu à 785.000 exemplaires. Et chaque année, c'est le même succès.





Depuis quelque temps, le magazine - longtemps concentré sur les femmes blanches, blondes et filiformes - s'est ouvert aux autres physiques et profils. En 1997, il avait mis pour la première fois une femme noire en Une, la mannequin américaine Tyra Banks. Récemment, c'est Ashley Graham, la superstar des mannequins grande taille qui a eu les honneurs du numéro special "Swimsuit Issue". On avait également vu Serena Williams ou encore Ronda Rousey, dont les physiques athlétiques et musculeux tranchaient littéralement avec les photos que l'on pouvait voir habituellement dans la presse féminine.