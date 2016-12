Star Wars : Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, donne des nouvelles de sa fille

Carrie Fisher a connu une immense notoriété grâce à son interprétation de la Princesse Leia dans les épisodes IV, V et VI de la saga Star Wars, sortis respectivement en 1977, 1980 et 1983. Un rôle qui va lui coller à la peau et ne lui permettra pas vraiment d’exploser comme actrice, contrairement à Harrison Ford. Cependant, c’est aussi grâce à ce rôle qu’elle va revenir sur le devant de la scène. Carrie Fisher a en effet endossé à nouveau le costume de la princesse dans le 7ième épisode de la saga Star Wars : Le Réveil de la Force sorti en décembre 2015. Et elle sera également à l’affiche du 8ième opus dont la sortie est programmée pour décembre 2017.