Stéphane Bern espère devenir luxembourgeois très bientôt

Entre Stéphane Bern et le Luxembourg, c’est une longue histoire d’amour. Et l’animateur star de France 2 espère que celle-ci se concrétisera bientôt par l’obtention de la nationalité luxembourgeoise. "Je compte bien avoir mon passeport luxembourgeois le 1er avril", a déclaré Stéphane Bern dont l’attachement à ce pays remonte à l’enfance.





"On a un père et une mère. Je suis attaché à mon pays qui est la France, dans lequel je travaille et où je paie mes impôts, mais le Luxembourg est mon pays de cœur, celui de mon origine", a raconté le présentateur de "Secrets d’histoire". Stéphane Bern a également précisé qu'il resterait français et pourrait donc devenir binational grâce à une loi facilitant les naturalisations aux descendants de luxembourgeois.