Stéphane Plaza menacé : l'une de ses agences immobilières dégradée

A l'antenne, tout va bien pour lui cependant. En 2017, M6 devrait proposer des primes de "Recherche appartement ou maison" et "Maison à vendre" qui se dérouleraient en dehors de l'Hexagone. Il est prévu que l'animateur et agent immobilier tourne un épisode sur l’île de la Réunion. "Il me tardait de me déplacer dans les DOM-TOM ; et je crois qu’avec l’île de la Réunion, ce sera à la fois très intéressant, mais aussi très joli à l’image. Et puis, j’avais une envie folle d’aller manger un pastel de Nata (ndr: pâtisserie traditionnelle locale) au Portugal (rires)", a-t-il confié à TVMag.