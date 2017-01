Stromae change de nom : appelez-le Paul désormais

"Notre objectif premier n'est pas de faire passer un message mais de nous épanouir", souligne-t-il, rappelant qu'il est "quelqu'un qui aime jouer, bousculer les codes". C'est avec Coralie qu'il a notamment façonné son image et son personnage de Stromae, noeud papillon et chaussettes montantes. Un travail en duo qu'ils poursuivent maintenant en totale liberté. "Ce qui m'a toujours choqué dans l'univers de la mode, c'est la tendance des marques à faire correspondre un certain visage, une certaine morphologie à leurs vêtements : la mode lisse les gens", regrette-t-il, assurant vouloir défendre "l'idée que tout le monde peut porter du Mosaert, peu importe son âge, ses origines et sa silhouette".