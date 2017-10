"Je perds la boule complètement" : Stromae raconte sa lutte contre la maladie

"Ça se manifeste comment ?", questionne son acolyte allemand. "Ça tourne dans la tête et on a de grosses crises d’angoisse. En dehors de ça, je suis assez facile à vivre. Je fais de la musique le soir, la nuit. Je n’aime pas qu’on me dérange au téléphone", explique l'interprète de Formidable. Déjà en 2015, Paul, de son vrai prénom, avait été contraint d'annuler une partie de sa tournée en Afrique suite à une réaction au traitement contre le paludisme."Je suis dans cet état d’esprit-là. J’étais arrivé à un stade où c’était devenu comme une obligation de ressortir un album, de remonter sur scène. J’ai eu besoin de dire non", a-t-il avoué.