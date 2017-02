Lady Gaga fond en larmes dans les bras de sa famille après sa performance au Super Bowl

C'est devant 111 millions de téléspectateurs, et plus de 70.000 personnes présentes au NRG Stadium pour assister au 51e Super Bowl, que Lady Gaga a enflammé la mi-temps de la finale du championnat de football américain, qui opposait les New England Patriots aux Falcons d'Atlanta (remportée 34-28 par les premiers). Une performance déjà considérée comme l'une des meilleures de l'histoire de l'événement : le magazine Forbes a même révélé que pas moins de 5,1 millions de tweets ont été postés par les internautes pendant le show.





Une performance marquante qui n'a évidemment pas laissé Lady Gaga insensible. Après avoir assuré le show, annoncé une nouvelle tournée et chanté de nombreuses chansons de son répertoire ("Million Reasons", "Born This Way", "Poker Face", "Bad Romance", "Just Dance"), l'artiste s'est rendue en coulisses auprès de sa famille, et a fondu en larmes. De bonheur, et de soulagement : tout s'est parfaitement déroulé pour elle.