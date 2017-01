Sur Twitter, la police nationale envoie un message à Dany Boon

"Raid Dingue", c’est le nouveau film réalisé par Dany Boon dont la sortie est prévue le 1er février prochain. En compagnie d’Alice Pol et Michel Blanc, ce long-métrage nous plonge dans le quotidien de Johanna Pasquali, une policière pas comme les autres. Selon le synopsis : "Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID".





Sur Twitter, la police nationale a partagé un extrait du film et ajoute en statut : "Une combi adaptée ? Pourquoi pas ! Mais tu sais Dany, homme ou femme, pas le temps pour une pause pipi en intervention". Un petit clin d’œil à l’acteur, qui s'apparente plus à un message affectueux et humoristique, qu'à un avertissement.