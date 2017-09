"Take a knee" : l'équipe de "Grey's Anatomy" met aussi un genou à terre pour défier Trump

Main sur le coeur. Et genou à terre. Un geste vu tout le week-end sur les terrains de football américain et qu'une partie de l'équipe de Grey's Anatomy a repris à son compte, mardi, en soutien aux joueurs de la NFL. "... et nous nous agenouillons en solidarité avec la justice raciale", a écrit Shonda Rhimes en légende d'une photo postée sur Instagram. La créatrice de la série y apparaît aux côtés de Jessie Williams (James Avery), Debbie Allen (Catherine Avery) et Ellen Pompeo (Meredith Grey).