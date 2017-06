The Voice 2017 : dans les coulisses de la tournée avec Lisandro Cuxi et les 7 autres finalistes

C'était le deal : les demi-finalistes et finalistes de l'émission partent en tournée à l'issue de la sixième saison de The Voice. Lisandro Cunxi, Audrey, Shaby, Nicola Cavallaro, Lucie, Vincent Vinel, Ann-Shirley et Matthieu ont donc pris la route pour ce "The Voice Tour" version 2017.





Une tournée où la compétition est absente : les différents chanteurs doivent travailler en groupe, anticiper les reactions de leurs collègues et apprendre à chanter ensemble. Et ils travaillent dur : à raison de huit heures par jour surant une petite semaine, la troupe va apprendre 23 tableaux et chansons. Un tour de force.