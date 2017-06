The Voice 2017 : les premières images de la tournée avec Lisandro Cuxi et les 7 autres finalistes

EXTRAIT SEPT A HUIT - Lisandro Cuxi, gagnant de la saison 6 de The Voice est accompagné de 7 autres finalistes pour sillonner la France à la faveur d'une grande tournée. Sept à Huit a pu filmer les coulisses de leurs premiers spectacles, à Rennes et à Bordeaux. Entre stress et excitation, la troupe a hâte de rencontrer son public. Découvrez un extrait du reportage diffusé dimanche soir sur TF1.