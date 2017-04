Tom Cruise sur le toit de Bercy à Paris pour "Mission Impossible 6"

La dernière fois que l'on avait vu Tom Cruise, c'était lors d'une petite visite au Ministère de l'Economie et des Finances, en 2004. A l'époque, il avait été reçu par Nicolas Sarkozy. Plus de dix ans plus tard, Michel Sapin lui réservera-t-il le même accueil ? D'après le JDD, l'acteur de Mission Impossible 6, serait sur le point de tourner une scène à Bercy.





Toujours selon l'hebdomadaire dominical, le tournage devrait avoir lieu cette semaine sur l'héliport ministériel du bâtiment. Que va comporter cette scène ? Nul ne le sait encore et on imagine que le secret sera bien gardé et l'endroit parfaitement sécurisé afin que rien ne fuite.