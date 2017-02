Tom Hiddleston sur sa (brève) relation amoureuse avec Taylor Swift : "Évidemment que c'était réel"

La saga de l'été 2016 a pris fin subitement, laissant de nombreux fans orphelins du couple phare de l'année : Taylor Swift et Tom Hiddleston mettaient un terme à leur relation en septembre dernier, trois petits mois après le début de l'idylle. Mais personne ne croyait vraiment à cette improbable histoire d'amour. Etait-ce un coup de pub pour un clip à venir de la chanteuse ? Cherchait-elle l'inspiration pour un futur album ? Des mois après, le mystère restait entier... Jusqu'à la publication du magazine GQ du mois de mars.





L'acteur britannique s'est confié, sans concession, sur cette union éphémère dans une interview accordée au média américain. Le conte de fées a vraiment existé : "Taylor est une femme incroyable. Elle est généreuse, gentille, charmante et on a passé du bon temps. Evidemment que c'était réel (...) C'était une histoire sous le feu des projecteurs. Une relation, ça demande du travail. Et ce n'est pas seulement à cause des projecteurs, mais aussi tout le reste". Lui voulait une relation discrète, de faire des choses simple : "On sortait dîner, on voyageait".