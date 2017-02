Cinq choses à savoir sur Alicia Vikander, la nouvelle Lara Croft

Avant de devenir actrice, Alicia Vikander a suivi des cours de danse classique jusqu'à ses 18 ans. Elle participe plusieurs fois au ballet royal suédois - pays dont elle est originaire - mais ne peut continuer après sa majorité : elle enchaîne les blessures et doit mettre un terme à cette activité. En parallèle, elle apparaît à la télévision et joue dans 13 épisode de la série "En decemberdröm" en 2005 (il a 17 ans).

2 Elle parle plusieurs langues

Née en Suède en 1988, Alicia Vikander a rapidement appris à parler plusieurs langues. En plus du suédois, elle a du se mettre au danois pour le rôle de Caroline Mathilde dans le film "Royal Affair". "J'ai passé deux mois à Copenhague à me concentrer sur la langue. Ils avaient fait passer le casting à toutes les danoises entre 20 et 30 ans. Donc après plusieurs mois, ils ont élargi à la Norvège et à la Suède." a-t-elle raconté au site Backstage. Elle parle également anglais, et compte apprendre le français qu'elle "comprend déjà un peu".