Tonight Show : Stevie Wonder rend un bel hommage à Michelle Obama

"My Chérie Amour" transformé en "Michelle Amour". Dans le "Tonight Show" de Jimmy Fallon, Stevie Wonder a rendu un vibrant hommage à Michelle Obama. Après avoir chanté "Isn’t She Lovely", l’artiste a fait une magnifique déclaration à la première dame, en reprenant "My Chérie Amour", version modifiée.





"Si je n’assure pas, virez-moi", dit avec humour Stevie Wonder avant d’enchaîner sur son titre, transformé en : "Michelle Amour". Un moment très émouvant pour la première dame qui à la fin de la prestation, se lève pour le serrer dans les bras. Le public accorde aussi au chanteur une standing ovation méritée. Il a en effet modifié certains couplets de son titre original : "Vous serez toujours première Dame pour nous" ou encore "Michelle, nous vous adorons". Bien entendu, Stevie Wonder n'a pas omis d'exprimer son affection pour son époux Barack Obama : "Nous vous aimons, et votre mari aussi bien sûr".