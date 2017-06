Touché par la mésaventure d'un vétéran, Hugh Grant offre une récompense à celui qui retrouvera ses médailles

En juin 1944, le Britannique Alfred Barlow posait le pied en Normandie. Cette année, il y est retourné pour les cérémonies du 73ème anniversaire du Débarquement. Âgé de 96 ans et aveugle, il est venu accompagné par son petit-fils début juin pour un pèlerinage, avant de participer aux événements officiels. Mais sur la route du retour vers la région de Manchester où il vit, le vétéran s’est aperçu qu’il n’avait plus ses quatre médailles militaires : l’Étoile de la guerre 1939-1945, l’Étoile de la France et de l’Allemagne, la Médaille de la guerre 1939-1945 et la Médaille de la Palestine.





"Ce n’est pas qu’un morceau de métal. C’est la reconnaissance du rôle que j’ai joué dans cette opération. Ça me fait trembler", confie le vétéran dans un reportage diffusé par ITV news et partagé sur le compte Twitter de la chaîne. Et d'ajouter : "Ces médailles valent très peu en termes d’argent, mais pour moi elles n’ont pas de prix. Je veux les laisser à mon petit-fils, ce qui me bouleverse encore plus."