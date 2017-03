Toujours aussi amoureux, Laeticia et Johnny Hallyday célèbrent leurs 21 ans de mariage sur les réseaux sociaux

Le rockeur star de 73 ans n’a pas été en reste en diffusant lui aussi un message accompagné d’une photo à destination de son épouse, rencontrée il y a maintenant 22 ans. "Merci mon amour pour toutes ces années de bonheur. 22 ans, grâce à toi j’ai appris ce qu’était le respect de l’un et de l’autre et j’ai découvert ce qu’était le véritable amour. Je t’aime". Deux belles déclarations qui n’auront pas manqué de toucher les plus sensibles d’entre nous, alors que Johnny Hallyday soigne actuellement un cancer.