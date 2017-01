Toujours enrhumée, la reine Elizabeth II n'assistera pas à la messe du Nouvel An

La Reine et son époux Philip, 95 ans, avaient déjà dû retarder d'une journée leur départ pour Sandringham, à cause de ce même rhume. Mais s'il s'agit d'une maladie courante, le fait que la reine annule des déplacements pour raisons de santé est extrêment rare.





Si Elizabeth II honore chaque année des centaines d'engagements, elle devrait toutefois lever le pied en abandonnant désormais le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance (sur un total de 600) à d'autres membres de la famille royale.





En 2014, Elizabeth II avait assuré 393 engagements officiels et 341 en 2015, selon les médias britanniques. Soit l'équivalent de plus d'un par jour, tout de même. Dans son traditionnel message de Noël, diffusé comme chaque année depuis 1957 à la télévision et à la radio, la monarque a salué cette année les "héros anonymes" du quotidien.