Triste Noël à Buckingham : Zara Phillips, la petite-fille de la reine Elizabeth II, a perdu l'enfant qu'elle attendait

Le couple formé par la petite-fille de la souveraine et l'ancien rugbyman est déjà parent d'une petite Mia Grace, qui aura trois ans an janvier. C’est elle qui portait le sac à main noir de son arrière-grand-mère sur l’un des portraits réalisés par Annie Leibovitz à l’occasion du 90e anniversaire de la reine. Une fillette espiègle que les photographes capturent souvent en pleine activité, que ce soit s’amusant sur les épaules de son père ou en train de faire la course avec son cousin le prince George, dont Zara est l’une des marraines.