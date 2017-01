Women's March: Lena Dunham, Lupita Nyong’o, Michael Moore... les stars américaines sont aussi dans la rue

Lena Dunham, féministe revendiquée, explique que si elle est dans la rue c’est pour que "les filles comprennent que leur corps leur appartient". Elle ajoute sur Twitter que "nous marchons ensemble pour montrer que nos luttes ne sont pas isolées mais liées entre elles". L’actrice Lupita Nyong’o, oscarisée en 2014 pour son rôle dans 12 Years a Slave, déclare sur le réseau social que si elle marche, "c’est pour que les événements sociaux ou politiques ne lui volent pas sa dignité". La chanteuse Zendaya (aperçu dans le clip Lemonade de Beyoncé) a posté une vidéo de la manifestation à Washington, dans laquelle on remarque une foule bien compacte de manifestation. Elle commente : "je ne peux pas être plus fière, je suis là, nous sommes là".





Pour Taraji P. Henson, la star d’Empire, "les femmes sont la réponse, mais seulement si nous répondons ensemble". Un avis que partage la chanteuse Janelle Monae, "le silence est notre ennemi, le bruit est notre arme". Kerry Washington, l’actrice emblématique de la série Scandal (sur les dessous de la Maison Blanche), a elle aussi décidé de descendre dans la rue. Proche du couple Obama, elle n’a pas directement tweeté sur la manifestation mais a partagé en revanche un message posté par Hillary Clinton : "Merci de partager, de marcher et défendre nos valeurs, @WomensMarch. C’est plus important que jamais. Je pense sincèrement que nous sommes plus fort tous ensemble".





Le réalisateur Michael Moore, qui avait prédit l’élection de Donald Trump, s’est aussi joint au mouvement. L’Américain a fait un discours pendant la manifestation et affirme que "nous sommes la majorité". Il ajoute : "les rues sont blindés, le métro est coincé" pour montrer que la Women’s March est largement suivi et soutenu à Washington. La Marche des Femmes s'est internationalisée et elle a trouvé un écho dans les différentes capitales du monde. A Paris, notamment. L'acteur Rami Malek (Mr Robot) est actuellement dans la capitale française et il a également décidé de rejoindre la manifestation. Il poste une vidéo et commente "je suis fier d'être à la Women March, ce mouvement est global et puissant".