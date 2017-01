Un an après la mort de René Angélil, comment Céline Dion a remonté la pente

Le 23 février, elle répond présent pour ses fans au Colosseum de Las Vegas et enchaîne une grande tournée d'été entre Paris, Anvers et le Québec. Elle enchaînera les shows jusqu'à fêter sa 1000e performance au Caesar's Palace en novembre. Elle clôt désormais chaque représentation avec la même chanson : le "Show must go on" de Queen. Car le spectacle doit continuer. Preuve en est, la dernière vidéo postée sur son compte Vevo le mois dernier : une version live dans son Colosseum de "I'm alive", "je suis en vie". Et c'est en partie grâce à ses trois garçons, René-Charles, Nelson et Eddy.