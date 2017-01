Un couple autorisé à prénommer son bébé Griezmann

Ils auraient pu l'appeler Louis, Léo ou encore Lucas, les trois prénoms masculins les plus donnés dans leur région mais non... ce couple de l'Allier a préféré donner dans l'originalité et à la maternité, certains ont dû être interloqués.

Selon le quotidien régional, la Montagne, un couple a donné à son enfant, un prénom rarissime et pour cause : il s'agit du nom de famille de la nouvelle pépite du football français, Antoine Griezmann, attaquant de l'Atletico Madrid.