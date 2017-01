Un documentaire promet de révéler les secrets cachés du couple Brad Pitt et Angelina Jolie

C’est un documentaire qui s’annonce explosif. Après avoir publié en 2009 un livre sur Brad Pitt et Angelina Jolie (Brangelina : The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie -"Brangelina : l'histoire secrète de Brat Pitt et Angelina Jolie"), le journaliste canadien Ian Halperin a dévoilé qu’il travaillait sur un documentaire dévoilant les dessous de leur divorce.