Valls, Sarkozy, Hollande... Remontée, Brigitte Bardot tacle la classe politique

Quand il s’agit de mordre, Brigitte Bardot n’a rien perdu de sa superbe. La légendaire actrice était l’invité de TV5 monde et elle a profité de la fenêtre d’exposition pour régler ses comptes avec quelques acteurs de la classe politique peu enclins à faire un effort en faveur de la cause animale. Président actuel ou passé, droite, gauche, tous ont le droit à un tacle personnalisé de la part de la défenseure des animaux. Pour elle, François Hollande, c’est "c'est zéro multiplié par zéro pointé". Nicolas Sarkozy ? "il m'avait promis qu'il allait faire le nécessaire pour les rituels religieux, et qu'il allait emporter le morceau… il ne s'en est jamais occupé !"