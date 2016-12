Victoria Beckham va être récompensée par la reine d’Angleterre

Styliste estimée depuis près d’une décennie, Victoria Beckham récolte aujourd’hui des lauriers royaux pour son parcours. En 2017, l’ex-Spice Girl recevra l’insigne d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique de la part de la reine Elisabeth II, d’après le Daily Mail. Une source rapporte au même magazine que "Victoria est incroyablement fière de la marque qu'elle a bâtie et très reconnaissante envers son équipe."





Cette récompense qui honore son travail prolifique dans le domaine de la mode, mais aussi son engagement dans l’humanitaire : la star âgée de 42 ans est notamment impliquée dans les luttes contre le sida au sein de l’ONU et la mortalité infantile auprès de l’association Beyond Zero.