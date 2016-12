VIDEO - 10 ans après, Marion Cotillard maîtrise toujours le rôle d'Edith Piaf

En 2006, Marion Cotillard s’était jetée corps et âme dans son rôle d’Edith Piaf pour les besoins du film La Môme d’Olivier Dahan – au point d’être hantée par l’esprit de la chanteuse après le tournage. Invitée sur le plateau du Graham Norton Show en début de semaine, l’actrice que les Américains s’arrachent a prouvé qu’elle maîtrisait toujours les ressorts du rôle, dix ans après.





Invitée à chanter en playback sur la chanson "Non, je ne regrette rien" par l’animateur, Marion Cotillard a entamé son imitation, regard aux cieux et gorge déployée. On vous laisse admirer (3’40 sur la vidéo) :