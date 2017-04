VIDEO - A Coachella, M.Pokora fait la "danse du barbecue"

Ambiance barbecue à Coachella pour M.Pokora. Le chanteur, et coach de The Voice, a publié sur son compte Instagram une vidéo depuis le festival américain de Coachella où, manifestement, il passe du bon temps. L'interprète de "Cette année là" qui a réinventé Claude François s'est autorisé une danse d'un nouveau genre : le déhanché du barbecue. En caleçon, sur une terrasse face à une piscine ensoleillée. Et de chanter visiblement heureux : "On a du gaz dans le barbecue".





Près de 250.000 personnes sont attendues au prestigieux festival californien de Coachella ce week-end et le week-end prochain. La ville d'Indio, où se déroule le festival, l'a autorisé cette année à accueillir 25% de spectateurs supplémentaires. Le festival créé en 1999 va pouvoir accueillir cette année 125.000 festivaliers par jour. Outre les performances de Radiohead (victime d'un énorme problème de son pour son premier concert), Lady Gaga et Kendrick Lamar, plusieurs artistes français sont attendus dont le duo Justice et DJ Snake. En revanche, le groupe de rap français PNL a dû annuler sa participation dimanche, un des deux membres n'ayant pas obtenu son visa pour entrer aux Etats-Unis, a-t-il fait savoir sur sa page Facebook.