VIDEO – A New York, Robert De Niro se paie Donald Trump et son addiction à Twitter

On se souvient de sa charge virulente, face caméra, contre le candidat républicain Donald Trump. "Un chien, un porc, crétin", lançait à l’automne dernier Robert De Niro en octobre dernier à propos de celui qui allait devenir ce vendredi 20 janvier, le 45e président des Etats-Unis, succédant à Barack Obama. La veille, Robert De Niro bravait le froid new-yorkais pour s’adresser aux opposants au nouvel hôte de la Maison Blanche. L’occasion de tourner en dérision l’addiction de ce dernier aux réseaux sociaux, Twitter en particulier.





L’acteur américain a imaginé les tweets que pourraient envoyer Donald Trump après son discours. Et c’est plutôt hilarant. "La carrière de De Niro est un désastre. Il s’est fait griller pour Le Parrain 4 et Les 7 mercenaires. Pathétique. De Niro devrait rendre ses Oscars, le vote était truqué. Il n’y a qu’un véritable Raging Bull (en référence au film du même nom – ndlr ) et c’est Vladimir Poutine."