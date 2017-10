VIDÉO - Affaire Harvey Weinstein : "J'ai déjà parlé, mais ça ne gênait personne", témoigne l'actrice Florence Darel

Florence Darel a 26 ans lorsqu’elle rencontre pour la première fois Harvey Weinstein. Cette année-là, elle se rend plusieurs fois à New York pour la promotion du film Fausto, qu'elle a tourné en France. Il a été racheté par la société de production du géant d’Hollywood. "Il avait une assistante française qui s'occupait de moi, qui me logeait... se souvient l’actrice sur le plateau de LCI. Et puis après il y a la soirée de sortie du film, qui est une soirée très "paillettes". Pendant cet événement, la jeune femme sent que l’homme lui tourne autour. "Et puis après la soirée il appelle de façon très insistante pour que je vienne le rejoindre boire un verre." Elle comprend alors que ce n'est pas un comportement "tout à fait normal" et ment en lui annonçant qu’elle est en couple. Les choses s'arrêtent là pour cette fois.