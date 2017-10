VIDÉO - Affaire Weinstein : Jane Fonda regrette de n'avoir pas été "plus courageuse"

Pour l’actrice oscarisée, les comportements de prédateur sexuel sont "très très répandus", et pas seulement à Hollywood, "c'est une épidémie". Et d’évoquer pêle-mêle les affaires Dominique Strauss-Kahn, Bill Cosby et même Donald Trump. "Nous avons maintenant un président dont nous savons qu'il a fait la même chose", ne manque pas de rappeler la star de Barbarella, après la fuite durant la campagne d’une vidéo dans laquelle le locataire de la Maison Blanche se vantait de pouvoir attraper les femmes par le sexe parce qu'il était célèbre.





Jane Fonda espère désormais que l’affaire Weinstein sera "un tournant" et permettra de délier la parole des femmes. L’ancien patron de Miramax est désormais visé par deux enquêtes pour agressions sexuelles à New York et Londres, et accusé de quatre viols depuis les révélations du New York Times début octobre.