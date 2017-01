VIDEO – Alec Baldwin imite (encore) Donald Trump… et appelle New York à entrer en résistance

Ce jeudi soir, rebelote à New York. Et cette fois sans perruque. L’ex-compagnon de Kim Basinger s’est adressé à la foule des anti-Trump, réunis à New York, à quelques heures de la cérémonie d’investiture. "Je veux juste vous dire que je me tiens devant vous devant le froid glacial mais que je vais devoir aller faire pipi", a commencé la star. "Je me retiens jusqu’au consulat russe (…) Et là je ferai le plus long pipi de ma vie."





Alec Baldwin a ensuite repris sa voix à lui pour encourager les New-yorkais à ne pas baisser les bras devant les nouveaux maîtres de la Maison Blanche. "Donald Trump, Mike Pence, Steve Bannon, il croit que vous allez rendre les armes. Allez-vous rendre les armes ?", a demandé l’acteur à la foule. "Ce qu’ils ne réalisent pas c’est que New York ne rend jamais les armes !".