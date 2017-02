VIDÉO - Quand Angelina Jolie déguste des araignées avec ses enfants

Angelina Jolie a le geste sûr, ce n'est pas la première fois qu'elle s'apprêter à manger ce type de bestioles. Les insectes, elle connaît depuis son premier voyage au Cambodge, où Brad Pitt et Angelina Jolie ont adopté Maddox en 2002. Quels sont ses conseils ? "On commence par des criquets. Des criquets et une bière. Ensuite, on peut se mettre à la tarantule", plaisante la mère de famille, qui semble avoir retrouvé le sourire après son divorce de Brad Pitt. L'ambassarice pour le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés semble apprécier l'expérience culinaire. "Le goût est vraiment très bon", s'enthousiasme-t-elle.