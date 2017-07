VIDÉO - Le prince George fête ses 4 ans : dur, dur d'être un (royal) baby

Rien ne leur a été épargné, des poignées de main à de parfaits inconnus en passant par les saluts royaux en veux-tu en voilà. Un protocole déjà bien strict à suivre pour les adultes et encore plus difficile à tenir quand on n'a même pas 4 ans. La fatigue et l'envie de vite passer à autre chose prenant le dessus pour le prince George. De quoi offrir quelques grimaces mémorables, la marque de fabrique de celui que les médias britanniques ont un temps surnommé "Grumpy George", "George Grincheux" pour ses moues boudeuses. Alors pour souhaiter un très joyeux anniversaire à celui qui nous a fait travailler bien tard il y a quatre ans, LCI a compilé ses meilleurs moments princiers, du plus chou au plus énervé.