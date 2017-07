VIDÉO - Au Malawi, Madonna inaugure avec fierté l'hôpital pour enfants qui porte le nom de sa fille

Le service pédiatrique, le premier du pays, compte trois salles d'opération et 50 lits. De quoi permettre de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la deuxième ville du Malawi. "Les enfants ne devraient jamais mourir de maladies terribles qu'on peut facilement soigner (...). Je suis une combattante de la liberté et une féministe avec un coeur de rebelle (...) donc je n'accepterai pas de 'non'", a déclaré la chanteuse de 58 ans en référence aux obstacles rencontrés lors de l'adoption. Elle était accompagnée de tous ses enfants adoptifs, tous nés au Malawi, dont les jumelles Esther et Stella.