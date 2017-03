VIDÉO - Au restaurant, Nabilla Benattia a croisé Jean-Vincent Placé... "le président chinois"

Nabilla et Jean-Vincent Placé, dans le même restaurant ! Prémice d’une carrière politique pour l’ex-vedette de téléréalité ? Rien de tout ça. La rencontre a eu lieu au Palais de Tokyo, à quelques encamblures du quartier de la tour Eiffel. Alors que la jeune fille dînait avec son amoureux, le couple a été salué par Jean-Vincent Placé en personne. U





Le moment opportun pour l’ancien sénateur EELV de dire à la principale intéressée qui la trouvait "fraîche", "généreuse" et "spontanée". Une déclaration d'admiration immortalisée par le compagnon de la starlette, Thomas Vergara, sur Snapchat.





Quelques heures plus tard, Nabilla a posté une photo avec le Secrétaire d’État, accompagné d’une légende : "Le président chinois, good party" conclue par un drapeau du... Japon. Le Secrétaire d'état de la Réforme de l'État et de la Simplification relèvera-t-il la bévue ? En 2014, il n'avait pas apprécié l'imitation qu'avait fait de lui Nicolas Canteloup et l'avait fait savoir dans les Inrocks