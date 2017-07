VIDEO - Céline Dion pose nue, M. Pokora bodybuildé… La folle semaine des people sur Instagram

Dans le best of des clichés de stars sur Instagram, cette semaine, on fera également un petit coucou à la starlette britannique Emily Ratajkowski, de passage à Paris. Noé, le fils de Gad Elmaleh, a posé avec son toutou, tandis qu'Ilona Smet, 22 ans, la petite-fille de Johnny, assume le mini-bikini tout comme… Sharon Stone, 59 ans, et plus divine que jamais.