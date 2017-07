VIDÉO - Ces images de Lady Di et de ses fils que vous n’avez jamais vues

Elles n'avaient jamais été publiées avant. Ce lundi, le compte Twitter de Kensington Palace, l'une des résidences royales britanniques, a diffusé 5 photos de Lady Di et de ses deux fils William et Harry. On y voit la princesse de Galles enlaçant ses enfants. Les deux princes apparaissent également déguisés en policier.





Le timing de la publication de ces photos ne doit rien au hasard. Ce lundi soir, la chaîne TVI diffusera en effet un reportage intitulé "Diana, notre mère, sa vie et son héritage".