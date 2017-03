VIDÉO - Chance The Rapper verse 1 million de dollars aux écoles de Chicago, menacées de fermeture anticipée

Le gouverneur de l'Illinois, le républicain Bruce Raune a mis l'an dernier son veto à un plan de financement des écoles en jugeant qu'elles devaient être réformées en raison de la forte augmentation des coûts des retraites. La mairie avait donc prévenu que les écoles pourraient fermer le 1er juin, trois semaines plus tôt que prévu, en raison d'un trou de 200 millions de dollars dans les caisses. Pour le chanteur qui avait rencontré la semaine passée M.Rauner, le gouverneur "a rompu sa promesse aux enfants de Chicago".

L'artiste primé aux Grammy Awards a fait l'annonce lundi lors d'une conférence de presse improvisée à la Westcott Elementary School de Chicago. Chance The Rapper a décidé de mettre en lumière le problème récurrent de la prise en charge financière des écoles dans la troisième ville des Etats-Unis en faisant un don de 1 million de dollars.