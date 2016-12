VIDEO - Chris Martin de Coldplay rend hommage à George Michael dans un refuge pour sans-abri

George Michael a été retrouvé mort le jour de Noël par son compagnon Fadi Fawaz. Selon son manager Michael Lippman, cité par le magazine Billboard, le chanteur aux plus de 100 millions de disques écoulés, interprète notamment des tubes "Last Christmas" et "Careless Whisper", a été retrouvé "dans son lit" victime d'une crise cardiaque.