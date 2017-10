VIDEO - Christophe Dechavanne se défend d'avoir "triché" pendant "La Roue de la fortune"

Ce mercredi, Christophe Dechavanne a tenu à revenir sur ses déclarations, reprises en boucle sur Internet et les réseaux sociaux. "Ce n'est pas de la triche", a-t-il expliqué à nos confrères du Huffington Post. "J'ai aidé, par le geste, par la parole à tourner la fameuse roue pour que ça atteigne les cases les plus sympathiques pour les candidats. Mais ce n'est pas de la triche. Tout ça s'est fait devant 11 caméras et surtout des millions de téléspectateurs."