VIDÉO - David Bowie, Prince, George Michael... Ils nous ont quittés en 2016

1 Michel Delpech Il a connu la gloire, les excès, puis la dépression, une longue traversée du désert, et enfin un retour en grâce, avant d'être frappé par le cancer. Après trois ans de lutte contre la maladie, Michel Delpech est mort le 2 janvier 2016, emporté à l’âge de 69 ans.

2 Michel Galabru Fils d'un professeur de l'École bationale des Ponts-et-chaussées, il n'avait qu'une idée en tête : devenir professionnel de football. Mais il sera finalement happé par le théâtre et sa scène. Le gendarme de Saint-Tropez décède le 4 janvier 2016 dans son sommeil à l'âge de 93 ans. Il était l'un des acteurs les plus aimés et les plus populaires du cinéma français.

3 Pierre Boulez Le compositeur est mort le 5 janvier 2016 à l'age de 90 ans. Reconnu pour sa rigueur et sa liberté, il dirigeait, sans baguette, les orchestres les plus prestigieux de la planète. Ses œuvres, sa personnalité, ses coups d'éclats auront marqué la scène musicale pendant plus de cinquante ans.

4 David Bowie C'est une onde de choc mondial, David Bowie décède le 10 janvier 2016, à l'âge de 69 ans, après un long combat contre le cancer. Artiste caméléon aux multiples visages et aux 140 millions d'albums vendus, il venait de dévoiler son 25e et dernier album, "Blackstar".

5 René Angélil René Angélil est mort des suites d'un cancer de la gorge à l'âge de 73 ans, le 14 janvier 2016. Le mari, mais aussi l'imprésario de Céline Dion, a su découvrir puis transformer la jeune chanteuse en star internationale. En 1994, malgré leurs 26 ans d’écart, le mentor épouse sa chanteuse. Une idylle incontournable dans le monde des people et qui donnera lieu à la naissance de 3 garçons.

6 Alan Rickman Âgé de 69 ans, Alan Rickman est décédé le 14 janvier 2016, laissant les fans de Harry Potter en deuil puisqu'il a incarné le cruel professeur Severus Rogue dans les sept épisodes de la saga. Ancien membre de la Royal Shakespeare Company, il était également connu pour avoir joué le rôle de Hans Gruber, l'ennemi de Bruce Willis dans "Die Hard".

7 Jacques Rivette Il s'est éteint le 29 janvier 2016 à l'âge de 87 ans. Metteur en scène emblématique de la Nouvelle vague, Jacques Rivette avait entre autres signés les films "Paris nous appartient" et "L’Amour fou". Son dernier film, "36 vues du pic Saint-Loup", date de 2009.

8 Jean-Pierre Coffe Le plus célèbre gastronome de nos écrans s'est éteint à l'âge de 78 ans, le 29 mars 2016. Connu pour sa gouaille, ses mémorables coups de gueule et son crâne chauve, il était passé à la postérité médiatique d'un tonitruant "C'est de la merde !" destiné aux industriels de l'agroalimentaire, sur le plateau de Jean-Luc Delarue, en 1992, jetant à qui n'en voulait pas des morceaux de charcuterie sous plastique.

9 Prince Figure iconique de la pop, Prince est décédé à l'âge de 57 ans, le 21 avril 2016. L'éternel rival de Michael Jackson était réputé pour jouer lui-même toutes les parties instrumentales de ses morceaux. Sa carrière a été récompensée par sept Grammy Awards, un Golden Globes et un Oscar de la meilleure chanson de film pour le culte "Purple Rain".

10 Maurice Sinet Figure de la presse satirique, le caricaturiste Siné, de son vrai nom Maurice Sinet, est décédé le 5 mai 2016 à l’âge de 87 ans. Viré de "Charlie Hebdo" en 2008, il avait fondé son propre titre, "Siné Hebdo", devenu mensuel.

11 Mohamed Ali Le nom de Mohamed Ali restera gravé dans les livres d'histoire. Icône de la boxe, il est décédé le 3 juin 2016. Ce poids lourd à la vitesse détonante a eu une carrière hors-norme avec trois titres de champion du monde, un titre olympique et un bilan quasi immaculé de 61 combats pour 56 victoires. Il était aussi connu pour son éloquence et surtout ses prises de position comme son refus de prendre part à la guerre du Vietnam.

12 Michel Rocard Michel Rocard est mort le 2 juillet 2016, à l’âge de 85 ans. Député européen puis sénateur, il était un militant de la cause écologiste. Candidat à la candidature à la présidence de 1981, il s'effacera finalement devant François Mitterrand et appelle tous les socialistes à se mobiliser derrière lui. Premier ministre, il quitte Matignon pour marquer son opposition au scrutin à la proportionnelle.

13 Sonia Rykiel Figue de la mode, Sonia Rykiel s'est éteint à l'âge de 86 ans, le 25 août 2016. Surnommée "la reine du tricot", la créatrice a fait l'apologie du noir et des rayures, inventé les coutures à l'envers, l'absence d'ourlets et de doublures, les premiers joggings sophistiqués en velours, les messages inscrits sur les pulls et surtout la maille.

14 Pierre Tchernia "Monsieur Cinéma" a tiré sa révérence. Pierre Tchernia, qui a marqué l'histoire de la télévision française, est décédé à l'âge de 88 ans le 8 octobre 2016. Il avait participé à la création du tout premier journal télévisé français, en 1949.

15 Leonard Cohen Il était une légende de la musique populaire. Leonard Cohen est décédé le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans. Le chanteur canadien laisse derrière lui 14 albums et de magnifiques tubes comme "Suzanne" ou "Hallelujah".

16 Michèle Morgan Actrice incontournable du cinéma français, Michèle Morgan, révélée à 18 ans dans Le Quai des brumes, aura joué dans plus de 60 films. L’actrice française est décédée mardi 20 décembre à l’âge de 96 ans.